«Он угрожал мне ножом!»: Нижегородка пожаловалась на незнакомца, который потрогал ее за грудь

Любитель женской груди появился в Московском районе под конец весны. Местная жительница обратилась в полицию с требованием отыскать незнакомца, который потрогал ее за грудь. Причем сделал это весьма изощренным способом - приставив острие холодного оружия к горлу. Инцидент, с ее слов, произошел в лесополосе возле дома № 79 по Бурнаковской улице около 14.00 12 мая.

- Он угрожал мне ножом! - заявила пострадавшая, едва сдерживая слезы.

К счастью, женщине удалось запомнить лицо своего обидчика. Это значительно облегчило задачу сотрудникам правоохранительных органов при составлении фоторобота напавшего на нее прохожего.

Позже полиция разослала розыскную ориентировку на подозреваемого. Согласно ней, извращенцу славянской внешности около 35-40 лет. Рост примерно 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные короткие с залысиной.

По словам потерпевшей, на незнакомце были черные джинсы и футболка цвета хаки.

- В случае обнаружения или получения оперативно-значимой информации, незамедлительно сообщить в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду по телефону 02 или 112, - сообщили «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Жители Бурнаковки застукали на местном озере рукоблуда. Фото: https://vk.com/bezcenznn

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Нижегородцы сообщили о другом извращенце, который также объявился на Бурнаковке. Как очевидцы рассказали паблику «Нижний Новгород [без цензуры]», каждый день на местном озере им встречается мужчина, который удовлетворяет сам себя в кустах.

- Стоит в трусах и маске на другой стороне озера в течение часа и наяривает после того, как пройдет кто-нибудь из девушек, - заявили местные жители.

Кто-то даже предположил, что озерный рукоблуд и мужчина, потрогавший женщину за грудь, - один и тот же персонаж.

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