Иномарка столкнулась с лосем в Сарове: Водитель в реанимации, а лось погиб

Серьезная авария произошла прошлой ночью в Сарове – там 30-летний водитель «Митцубиси» врезался в лося, вышедшего на проезжую часть. Последствия оказались крайне серьезными и для человека, и для животного. Первыми об аварии сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

- От столкновения машина съехала в кювет и перевернулась, - рассказали свидетели в группе «Регион-52». – Водитель автомобиля сейчас в реанимации, а животное погибло.

Лось вышел прямо на проезжую часть. ФОТО: Группа "Регион-52"

Вскоре о подробностях аварии рассказали сотрудники правоохранительных органов. Как оказалось, сейчас пострадавший мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в клиническую больницу № 50.

На месте происшествия работали спасатели. ФОТО: Группа "Регион-52"

- Авария произошла в 3:10 утра 13 мая на улице Варламоская дорога в Сарове, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии 30-летний водитель получил компрессионный перелом тела, перелом пятого шейного позвонка, перелом левой лучевой кости и скальпированная рана головы.

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