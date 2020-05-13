Давид Мелик-Гусейнов заявил о провокации на подстанции скорой помощи

В среду, 13 мая 2020 года, на подстанции скорой медицинской помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода собралась толпа людей, возмущенных низкими зарплатами врачей и проблемами с получением доплат за работу с коронавирусными больными. Но, по словам заместителя губернатора и по совместительству министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, все это было лишь «отрежиссированной заказухой». Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram.

- Получил сигнал о том, что на подстанции скорой медицинской помощи неожиданно собрались люди. Среди них были и те, кто работает на «скорой», и совершенно посторонние личности. Мгновение ока – и сразу здесь же телекамеры, берутся интервью, вбрасываются в толпу людей разогревающие фразы. Молниеносно отреагировали все службы. Поручил главврачу обратиться в полицию и СК с заявлением о проведении расследования по горячим следам, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Замгубернатора подчеркнул также, что если у кого-то есть альтернативная точка зрения, не стоит устраивать такие «сюжеты», а лучше доказать это реальным делом.