2020-05-13T21:43:40+03:00
Общество

Давид Мелик-Гусейнов заявил о провокации на подстанции скорой помощи

По мнению губернатора, инцидент оказался «отрежиссированной заказухой»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Давид Мелик-Гусейнов заявил о провокации на подстанции скорой помощиДавид Мелик-Гусейнов заявил о провокации на подстанции скорой помощиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В среду, 13 мая 2020 года, на подстанции скорой медицинской помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода собралась толпа людей, возмущенных низкими зарплатами врачей и проблемами с получением доплат за работу с коронавирусными больными. Но, по словам заместителя губернатора и по совместительству министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, все это было лишь «отрежиссированной заказухой». Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram.

- Получил сигнал о том, что на подстанции скорой медицинской помощи неожиданно собрались люди. Среди них были и те, кто работает на «скорой», и совершенно посторонние личности. Мгновение ока – и сразу здесь же телекамеры, берутся интервью, вбрасываются в толпу людей разогревающие фразы. Молниеносно отреагировали все службы. Поручил главврачу обратиться в полицию и СК с заявлением о проведении расследования по горячим следам, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Замгубернатора подчеркнул также, что если у кого-то есть альтернативная точка зрения, не стоит устраивать такие «сюжеты», а лучше доказать это реальным делом.

melikdavidmskmelikdavidmsk
Провокация на сормовской подстанции скорой медицинской помощи
551 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса
Нижегородским школьникам-льготникам выдадут продуктовые наборы за май
На Нижневолжской набережной и Гребном канале временно запретят парковаться
Стало известно, где заражаются коронавирусом большинство нижегородцев
Владислав Атмахов: «Важно, что правительство окажет реальную помощь населению»
Аппараты ИВЛ «Авента-М» больше не будут использовать в Нижегородской области
Поезд «Сапсан» Нижний Новгород – Санкт-Петербург временно отменяется
Мария Самоделкина: «Выплаты для соцработников – своевременное решение»
Экс-директор дзержинской школы получила условный срок за хищение бюджетных средств
Профилактика коронавируса у детей: 6 советов врачей
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Волонтеры прекратили поиски пропавшей в Кстовском районе 13-летней Даши Николаевой
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Более миллиона человек посмотрели эфиры «Спорт Порт онлайн» в апреле
Елена Аржанова: «Предложенные меры поддержки положительно отразятся на экономике»
Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет Нижегородской области на 2020 год
Доктор Мясников: «После коронавируса нас ждет настоящая страшная эпидемия»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года составило 864 человека
Нижегородские волонтеры отремонтировали памятник героям ВОВ в Ардатовском районе
Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года увеличилось до 35 человек
Елена Фадеева: «Предлагаемые меры поддержки укрепят запас прочности бизнеса»
Более 8,3 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции было составлено в Нижегородской области за месяц
Владимир Тарасов: «Предложение выплатить всем семьям с детьми с 3 до 15 лет по 10 тысяч рублей – беспрецедентная мера»
Более 124 тысяч нижегородцев сдали анализы на коронавирус
13-летнюю Дашу Николаеву разыскивают в Кстовском районе