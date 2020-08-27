Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 августа 2020 года: ещё 164 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 выздоровело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 27 августа 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 129 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 26 995 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 164 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 24 074 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 453 человек. За минувшие сутки не смогли побороть коронавирусную инфекцию еще двое нижегородцев.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 27 августа 2020 года Фото: Яндекс

Отметим, что за минувшие сутки новых случаев заражения COVID-19 не было выявлено в 34 районах Нижегородской области.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных COVID-19 в Нижегородской области, находится на территории Дзержинска (2 301), а также Павловского района (1 408).

Данные по районам:

Автозаводский – 3113

Ленинский – 2125

Канавинский – 1797

Сормовский – 1454

Советский – 1431

Московский – 1397

Нижегородский – 1070

Приокский – 850

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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