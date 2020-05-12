Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 мая 2020 года: Денежные выплаты гражданам и условия для снятия режима самоизоляции

Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже превысило 4700 человек – за последние сутки болезнь подтвердилась еще у 291 человека. «Комсомольская правда» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года.

На настоящий момент тестирование на новый вирус прошли более 116 тысяч жителей региона. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по абсолютному количеству тестов наш регион по-прежнему занимает первое место в Приволжском федеральном округе и входит в топ-15 по стране.

Количество выздоровевших нижегородцев с COVID-19 стремительно растет. Уже 715 человек побороли вирус и были выписаны из больниц. При этом еще более 2,4 тысячи жителей с подтвержденным диагнозом находятся на амбулаторном лечении – болезнь протекает у них в легкой или бессимптомной форме. Случаи заражения по-прежнему зафиксированы в 50 районах и городских округах Нижегородской области, включая приволжскую столицу. Ни человека с COVID-19 сейчас нет в Воскресенском и Княгининском районах.

При этом заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал жителей максимально остановить распространение фейковых новостей о коронавирусной инфекции, которые ежедневно появляются в социальных сетях. Чиновник опубликовал пост в «Инстаграм» и опроверг все слухи.

11 мая стало известно еще о двух жертвах коронавируса в Нижегородской области. Число летальных случаев увеличилось до 31. По словам Мелик-Гусейнова, сейчас медики борются за жизнь каждого нижегородца с коронавирусом, однако лечение осложняется хроническими заболеваниями.

В период с 10 апреля по 10 мая 2020 года в Нижегородской области правоохранительными органами и представителями власти было составлено 7 618 протоколов о нарушении режима самоизоляции, а также проведено 72 876 профилактических бесед.

2 600 жителей региона, оставшиеся без работы во время пандемии коронавируса и состоящие на регистрационном учете в службе занятости, воспользовались региональной мерой поддержки, введенной указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Каждый получил 10 450 рублей из областного бюджета. Всего им было выплачено 5,7 миллиона рублей.

- Правом на такой вид выплат могут воспользоваться граждане, состоящие на регистрационном учете безработных в службе занятости по состоянию на 13 марта 2020 года, и вновь признанные безработными по причине прекращения с ними трудовых отношений в период с 13 марта до 8 апреля 2020 года, - уточнила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

11 мая Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Нижегородцы тоже смогут получить выплаты от государства – заявки начнут принимать с 12 мая. Поддержка будет оказана 27 миллионам российских детей.

Также он заявил о завершении нерабочих дней в России с 12 мая. Комментируя его решение, Глеб Никитин рассказал, что необходимо Нижегородской области для того, чтобы выйти из режима самоизоляции. Так, все предприятия были разделены на пять разных групп в зависимости от значимости для региона и еще на пять групп – по санитарно-эпидемиологической опасности. Если все требования соблюдаются, то производство может перемещаться по группам и в итоге получить возможность открыться. Но многое зависит и от ситуации с заражением.

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