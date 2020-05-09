Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 мая 2020 года: В детских садах продолжат работать только дежурные группы

Число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе все еще растет. Так, за прошедшие сутки «чума-2020» была выявлена еще у 276 человек. «Комсомольская правда» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года.

Коронавирус обнаружен у сотрудников транспортной прокуратуры. Заболевание у них протекает в легкой форме.

Более сотни протоколов за нарушение режима самоизоляции составляют каждый день в Нижнем Новгороде. Полицейские проверили свыше тысячи автомобилей.

Кстовская больница получит новое оборудование для борьбы с коронавирусом. Технику будут использовать для помощи наиболее тяжелым пациентам.

С 12 мая в нижегородских детсадах продолжат работу только дежурные группы.

Нижегородские врачи назвали продукты, повышающие иммунитет организма. В современных условиях очень важно поддерживать показатели здоровья на высоком уровне.

Нижегородец Александр Маслов рассказал о своем заражении коронавирусом. Сейчас молодой человек проходит лечение в городской больнице № 28.

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