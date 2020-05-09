Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года составило 3886 человек
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года составило 3886 человек. За минувшие сутки заболевание было выявлено у 276 жителей региона.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, большая часть заболевших COVID-19 находятся на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает бессимптомно либо в легкой форме. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли уже более 104 тысяч нижегородцев.
- Коронавирус представляет серьезную опасность для людей из групп риска: граждан с хроническими заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин. Только самоизоляция и самодисциплина способны остановить распространение заболевания, - напомнил глава региона.
Чиновник также добавил, что больницы Нижнего Новгорода и области готовы к приему и лечению пациентов с коронавирусом. Они оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.
Тем временем количество погибших пациентов с коронавирусом в Нижегородской области выросло до 23. В четверг, 7 мая, стало известно сразу о семи новых жертвах. Власти уже объяснили, почему число умерших резко увеличилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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