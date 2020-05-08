Баннеры «Все наладится!» появились в Арзамасе
Жизнеутверждающие баннеры появились в Арзамасе в период пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.
На баннерах, размещенных возле проходной АО «АПЗ имени Пландина» и на территории города Арзамаса, изображена крупная надпись: «Все наладится!», а на фоне голубого неба стремительно взмывает ввысь белый самолет.
Так в это непростое для всего мира время предприятие решило напомнить своим сотрудникам и всем жителям города Арзамаса о самом главном: вместе мы справимся со всеми напастями и трудностями, главное – не сдаваться и верить в это!