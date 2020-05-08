Баннеры «Все наладится!» появились в Арзамасе

Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде: время проведения, программа, участники

Вместо массовых прогулок исполним песню «День Победы» на балконах и в окнах своих квартир 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде