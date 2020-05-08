2020-05-08T17:33:34+03:00
Общество

Баннеры «Все наладится!» появились в Арзамасе

Их установили по инициативе Арзамасского приборостроительного завода
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Баннеры «Все наладится!» появились в АрзамасеБаннеры «Все наладится!» появились в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Жизнеутверждающие баннеры появились в Арзамасе в период пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

На баннерах, размещенных возле проходной АО «АПЗ имени Пландина» и на территории города Арзамаса, изображена крупная надпись: «Все наладится!», а на фоне голубого неба стремительно взмывает ввысь белый самолет.

Так в это непростое для всего мира время предприятие решило напомнить своим сотрудникам и всем жителям города Арзамаса о самом главном: вместе мы справимся со всеми напастями и трудностями, главное – не сдаваться и верить в это!

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