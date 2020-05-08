2020-05-08T17:05:55+03:00
Общество

Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде: время проведения, программа, участники

Вместо массовых прогулок исполним песню «День Победы» на балконах и в окнах своих квартир 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут в онлайн-формате.Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут в онлайн-формате.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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В 2020 году празднование Дня Победы в Нижнем Новгороде пройдет на «удаленке» - сейчас важно соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заразиться самому и не заразить кого-то другого коронавирусной инфекцией. Поэтому шествие в рамках акции «Бессмертный полк» будет виртуальным, а посадка деревьев (акция «Сад Победы») - на своих дачных участках!

В новый формат празднования 9 Мая вписалась акция «День Победы». Это когда любой желающий может выйти на свой балкон или выглянуть в окно и исполнить знакомую с детства военную песню - «День Победы».

По словам организаторов, акция стартует в 19.00 9 мая сразу после трансляции минуты молчания на федеральных телевизионных каналах.

- Снимите свое участие в акции, не выходя из дома, и поделитесь видео в социальных сетях, используя хештеги #ЭтотДеньПобеды и #МыВместе, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что афиша праздничных онлайн-мероприятий три направления: федеральные акции, в которых поучаствуют нижегородцы, вещание из виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты местных учреждений культуры. Нижегородцы смогут поучаствовать в 16 федеральных акциях, посвященных Дню Победы.

А вот от праздничного салюта властям пришлось отказаться: не время сейчас тратиться на фейерверки, которые никто толком не увидит, находясь на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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