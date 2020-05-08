Художница нарисовала «Чуму-19» на фасаде дома в центре Нижнего Новгорода

Женское лицо нижегородского стрит-арта художница Елена Лисица порадовала поклонников новой работой в центре города. На днях свеженькие граффити появились на фасаде дома № 24 по улице Гоголя. Свое творение нижегородка назвала «Чумой-19».

Фото: https://vk.com/lena_lisitsa_n

Публика неоднозначно восприняла работу Лисицы, посвященную коронавирусу. Кому-то граффити понравились, а кому-то показались уж больно мрачными.

- Сильная тема, живая, - написал Денис Александров в паблике «Типичный Нижний».

- В этом что-то есть. Апокалиптическое, но в то же время вселяющее надежду, - добавил Василий Милый.

Фото: https://vk.com/lena_lisitsa_n

- Лена, дай позитиву! Весна же! - потребовал Евгений Кузнецов.

- Какие времена - таков и стрит-арт. Сюжет очень символичный, заставляет задуматься над происходящим, - заявил пользователь под ником Mon Amour.

Фото: https://vk.com/lena_lisitsa_n

Тем временем другой известный уличный художник - Никита Nomerz - нарисовал граффити, посвященные режиму повышенной готовности, который объявлен во многих регионах России, в том числе в Нижегородской области. На фасаде дома (точный адрес художник пока не называет) изображены полицейские, куар-код и люди в противогазах.

- Используемые в работах образы и смыслы, которые сегодня регулярно встречаются в новостных сводках, не кажутся новыми. Они не возникли с приходом беды в виде страшной болезни. Мы давно в самоизоляция от внешнего мира и изолируем неудобных нам людей. Мы соблюдаем социальную дистанцию, разделяя общество на разные группы, которые обладают неравным доступом к ресурсам материального и духовного блага, - написал художник в соцсетях.

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