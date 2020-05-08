Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 мая 2020 года: Выявлено 276 случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 мая 2020 года выросло до 3886 человек. На портал стопкоронавирус.рф сообщается 276 новых случаев заболевания.

Таким образом Нижегородская область оказалась на четвертом месте по числу новых заболевших в России. На первом месте по-прежнему Москва - там за сутки прибавилось 5846 зараженных COVID-19, на втором - Московская область (918), а на третьем - Санкт-Петербург (375).

По словам главы региона Глеба Никитина, объем тестирования нижегородцев на наличие коронавирус растет с каждым днем. Вместе с тем совершенствуются и методики выявления заразы.

- Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен COVID-19, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование, - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области установлен антирекорд по умершим от коронавируса. Накануне стало известно сразу о семи новых жертвах. Самой молодой умершей было всего 47 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2043 из 3886 заболевших коронавирусом нижегородцев находятся на амбулаторном лечении. 589 человек уже выздоровели и выписаны. В общей сложности тестирование на COVID-19 прошли 104322 человека.

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