В честь 75-летия Победы на площади Славы зажжен Вечный огонь

День Победы сегодня получился особенно торжественным для жителей Сормовского района – здесь на площади Славы была открыта новая площадка у мемориального комплекса «Танки «Борец за свободу товарищ Ленин» и Т-34, где был торжественно зажжен Вечный огонь. В церемонии принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. ФОТО: Александр Воложанин.

- Этот праздник имеет особое значение для жителей нашей области, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Гоьковчане внесли огромный вклад в победу. Труженики тыла сутками стояли у станков, создавая вооружение для фронта. Именно с конвейера сормовского завода сошел знаменитый Т-34 – танк Победы. За годы войны на фронт было поставлено свыше 12 тысяч боевых машин. Хотел бы отметить и то, что работа началась в июле 1941 года, а уже осенью танки Т-34 участвовали в битве за Москву.

К слову, для торжественного зажжения Вечного огня на площади Славы была взята частица пламени из Вечного огня в Нижегородском кремле. Теперь он будет гореть постоянно и станет символом боевого и трудового подвига жителей Сормова. Решение о создании этого мемориального комплекса было принято в октябре 2019 года на заседании Союза промышленников и предпринимателей «Единое Сормово».

Частица огня сюда взята из Вечного огня на территории Нижегородского кремля. ФОТО: Александр Воложанин.

- Конечно, нам бы хотелось провести эту церемонию при большем собрании сормовичей, - признался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Мы должны помнить, что День Победы нельзя перенести. Этот день останется с нами навсегда, а торжественные мероприятия мы проведем позднее.