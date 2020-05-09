2020-05-08T21:25:58+03:00
Общество

День Победы 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция праздничных мероприятий в Нижнем Новгороде началась 9 мая 2020 года в 10:00 [обновляется]
Ольга АЛЕКСЕЕВАЮлия ВАСИЛИШИНА
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День Победы 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляцияДень Победы 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляцияФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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День Победы в 2020 году в Нижнем Новгороде, как и в других городах России, перешел в онлайн-формат – из-за режима самоизоляции, введенного во время пандемии коронавируса, массовые мероприятия оказались под запретом. Так что на этот раз придется, в частности, обойтись без Парада Победы и Бессмертного полка в традиционном понимании. Но даже в таких стесненных условиях нижегородцев ожидает множество мероприятий – часть из них пройдет в онлайн-формате, часть является флешмобами, в которых может принять участие любой желающий.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» весь день будет следить за тем, как проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы и вести прямую онлайн-трансляцию на нашем сайте.

День Победы 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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