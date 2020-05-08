Погода на День Победы 2020 в Нижнем Новгороде: Тепло и дождливо

В этом году отмечать День Победы нижегородцам придется у себя дома, поскольку в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Однако к прогулкам не будет располагать и погода на День Победы 2020 в Нижнем Новгороде. Почти целый день в городе будут лить дожди.

- В утренние часы столбики термометров поднимутся до отметок +13…+16 градусов, - обещают синоптики. – При этом с самого утра будет идти сильный дождь. Скорость ветра при этом будет оставлять 3-5 метров в секунду. Ближе к полудню станет немного теплее – воздух прогреется до +17…+19 градусов. Вероятно, что в это время ненадолго дождь прекратится.

Однако уже к трем часам дня погода на День Победы 2020 в Нижнем Новгороде снова испортится – начнется дождь и станет понемногу холодать.

- Около шести часов вечера в Нижнем Новгороде ожидается гроза с сильным дождем, - предупреждают синоптики. – Столбики термометров при этом опустятся до +14 градусов. Дожди сохранятся в регионе на протяжении всего вечера и всей ночи.