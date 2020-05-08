2020-05-08T20:07:12+03:00
Общество

Погода на День Победы 2020 в Нижнем Новгороде: Тепло и дождливо

Стало известно, какой будет погода на День Победы 2020 в Нижнем Новгороде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Погода на День Победы 2020 в Нижнем Новгороде: Тепло и дождливо.Погода на День Победы 2020 в Нижнем Новгороде: Тепло и дождливо.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В этом году отмечать День Победы нижегородцам придется у себя дома, поскольку в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Однако к прогулкам не будет располагать и погода на День Победы 2020 в Нижнем Новгороде. Почти целый день в городе будут лить дожди.

- В утренние часы столбики термометров поднимутся до отметок +13…+16 градусов, - обещают синоптики. – При этом с самого утра будет идти сильный дождь. Скорость ветра при этом будет оставлять 3-5 метров в секунду. Ближе к полудню станет немного теплее – воздух прогреется до +17…+19 градусов. Вероятно, что в это время ненадолго дождь прекратится.

Однако уже к трем часам дня погода на День Победы 2020 в Нижнем Новгороде снова испортится – начнется дождь и станет понемногу холодать.

- Около шести часов вечера в Нижнем Новгороде ожидается гроза с сильным дождем, - предупреждают синоптики. – Столбики термометров при этом опустятся до +14 градусов. Дожди сохранятся в регионе на протяжении всего вечера и всей ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Движение транспорта ограничат из-за ремонта на трассе Р-158 в Нижегородской области
Нижегородские салоны красоты и парикмахерские заработают после установки камер видеонаблюдения
Коронавирус в Понетаевском интернате не обнаружен
В Нижнем Новгороде стартовала благотворительная акция «Всем Нижним»
25 мемориалов «Вечный огонь» проверили перед 9 мая в Нижегородской области
Более сотни протоколов за нарушение режима самоизоляции составляют каждый день в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде
Грозы и ливни ожидаются в ближайшие часы в Нижнем Новгороде и области
Новое оборудование получит Кстовская больница для борьбы с коронавирусом
Из-за ремонта инженерных сетей перекроют движение по улице Авангардной
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 8 мая 2020 года