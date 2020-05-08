Стало известно, какие продукты заказывают арзамасцы на самоизоляции

Сервис доставки работает в арзамасском магазине «Хиринские продукты» с 27 марта, а с 21 апреля заказы начали поступать не только по телефону, но и через новый интернет-магазин компании. Режим самоизоляции принес «Хиринским продуктам» новых клиентов – в основном пожилых арзамасцев.

С момента запуска услуги доставки магазин компании «Социум-Поселения» обработал более 200 заявок. Для Арзамаса – весомая цифра, учитывая, что город небольшой, и его жители только привыкают пользоваться новым для себя сервисом удаленных заказов.

Как рассказали в «Хиринских продуктах», услуга востребована в основном у пожилых людей, которые сейчас опасаются посещать общественные места из-за риска заражения коронавирусной инфекцией, и у молодых семей с маленькими детьми, предпочитающих оставаться дома по тем же причинам.

Сейчас магазин тесно взаимодействует с городским отделом соцзащиты, социальные работники рекомендуют его своим подопечным, потому что знают: в «Хиринских продуктах» не подведут, всех обслужат с должным вниманием и уважением, сколько бы времени это ни занимало.

Для самого магазина это тоже выгодно: живой поток покупателей в торговом зале сейчас сократился примерно на 20% по известным причинам, а удаленные заказы дают возможность хотя бы отчасти восполнить потери.

– В первую очередь востребована молочная продукция, – уточняет директор магазина Елена Вязова. – На втором месте - мясная, в том числе полуфабрикаты, колбасные изделия, далее, по убывающей в рейтинге, следуют крупы, овощи, кондитерские изделия. Сумма среднего чека – 1100-1200 рублей. Бывают крупные заказы – на 5000 рублей и больше. Бывают и совсем маленькие – на 200 рублей. Мы никому не отказываем, всем делаем бесплатную доставку, ведь заявки поступают чаще всего от людей преклонного возраста.

Интернет-магазин «Хиринские продукты» сейчас в процессе заполнения фотографиями и информацией о товаре, но и через него заявки уже поступают. Работать с покупателями, предпочитающими делать заказ через интернет, гораздо проще. На сайте можно увидеть товар лицом, заранее посмотреть цену, сделать четкий выбор. А по телефону сам продавец подробно описывает товар и помогает клиенту определиться.

Впрочем, потребности и даже характер некоторых «телефонных» покупателей здесь уже знают. У магазина за последние полтора месяца появилась сотня новых постоянных клиентов, которые вошли во вкус и с удовольствием делают покупки дистанционно.

Заказы принимаются по телефону 8-910-131-67-43, через Viber, WhatsApp: 8-991-453-97-29.