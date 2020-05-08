2020-05-08T19:39:39+03:00
Общество

Пансионат «Морозовский» встретит гостей переменами после карантина

В нем активно ведутся работы по благоустройству и ремонту
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пансионат «Морозовский» встретит гостей переменами после карантинаПансионат «Морозовский» встретит гостей переменами после карантинаФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Пансионат «Морозовский», расположенный в Арзамасском районе Нижегородской области, впервые встречает весну без гостей – как и другие предприятия санаторно-курортной сферы, он вынужден был приостановить деятельность из-за пандемии коронавируса. Однако, несмотря на отсутствие отдыхающих, в нем продолжается работа.

Сейчас в нем ведется обустройство, облагораживание и уборка территории после зимнего периода: аллеи, лужайки, прогулочные маршруты очищаются от прошлогодней листвы и сухостоя, подрезаются кустарники и деревья. Разрабатываются и обустраиваются новые креативные зоны отдыха для гостей, а также площадки для выездной регистрации и свадебные фотозоны. Силами инженерной службы в пансионате проводится косметический ремонт номеров, обновляются обои и ремонтируется мебель.

Любимое место малышей и взрослых – зоопарк – тоже затронули изменения. Настало время привести в порядок вольеры и клетки, ремонтируются декоративные элементы кошкиного дома.

Разработана стратегия продаж путевок на период лето – осень-зима 2020 года. Составлены туры выходного дня, развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Так что гости, приехавшие на долгожданный отдых после общероссийского карантина, будут приятно удивлены произошедшими переменами.

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