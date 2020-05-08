2020-05-08T18:51:32+03:00
Общество

«Лишь панамки на воде»: арзамасские блокадницы вспоминают Великую отечественную войну

В те годы они были совсем маленькими девочками, но забыть тот ужас не могут до сих пор
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Лишь панамки на воде»: арзамасские блокадницы вспоминают Великую отечественную войну«Лишь панамки на воде»: арзамасские блокадницы вспоминают Великую отечественную войнуФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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На Арзамасском приборостроительном заводе вспоминают рассказы ветеранов предприятия, переживших Великую Отечественную войну. Две сотрудницы АПЗ встретили войну в Ленинграде, будучи еще совсем крохотными девочками. Но забыть ужасы блокады не могут до сих пор…

Тамара Ивановна Борисова

Лишь панамки на воде…

К началу блокады Ленинграда Тамаре Борисовой было пять лет. Помнит, как сначала не вернулся с военной службы отец – попал под бомбежку, а потом и мама, работающая на санитарной машине.

Детей, оставленных под присмотром соседей, собирали по квартирам дружинники и отправляли в бомбоубежища. В перечне блокадной еды: мучной обойный клей, домашние животные, всевозможные отходы растительного сырья.

Через год Тамару и других детей отправили на катерах на «большую землю», подальше от блокады. Определили в детский дом в Юрьевце. Здесь девочка закончила 7 классов, а затем педагогическое училище в Городце.

Тамара Ивановна работала воспитателем в одном из детских садов в поселке Лесогорске Шатковского района. Когда переехала в Арзамас, стала воспитателем в первом детском саду от АПЗ «Ландыш». Заочно окончила пединститут. 38 лет проработала в дошкольном образовании.

Из воспоминаний: «Один из катеров плыл перед нами. Вдруг откуда-то налетели немецкие самолеты, посыпались бомбы. Вода в мгновение покрылась кровью. По водяной глади плавали панамки, а на берегу стояли оцепеневшие от ужаса женщины…»

Галина Михайловна Помелова

По «Дороге жизни»

Галина Помелова встретила войну в Ленинграде 2-летней девочкой. Отец работал хлебовозом, в 1942 году был призван и через несколько месяцев погиб при обороне города. Семья осталась вчетвером: Галя, ее брат, мама и бабушка по папиной линии.

В 1943 году маленькую Галю, брата и маму эвакуируют в Свердловскую область, потом в Арзамасский район, в деревню Ездаково. Галина Михайловна вспоминала, что, приехав, дети просто бросились на траву – стали ее есть... К ним приставляли нянек, которые следили за тем, что дети едят.

Всей семьей трудились в колхозе Жданова, потом в совхозе. В 23 года Галина уехала в Свердловск, выучилась на машинистку. Спустя девять лет вышла замуж и вернулась в Горьковскую область, в Арзамас. Трудилась в проектном институте машинисткой, потом устроилась на Арзамасский приборостроительный завод и проработала 15 лет в отделе капитального строительства.

Из воспоминаний: «Мы плыли на большой лодке по Ладожскому озеру. Волны были сильные, у ослабевших от голода людей не хватало сил держаться, они вываливались за борт».

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