«Что значит для меня Победа?»: сотрудники АПЗ приняли участие в опросе о 9 Мая

Накануне Дня Победы на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина среди сотрудников был проведен опрос: что значит для них день 9 Мая? Вот какие ответы дали арзамасцы.

Алексей Мантуров, шлифовщик цеха №50:

– Праздник радости и горя. Наша страна одолела врага, победила фашизм. Но какой огромной ценой: 27 млн погибших, тысячи осиротевших детей, вдов, разоренные земли…

Я занимался восстановлением военной биографии своего деда, делал запросы в Государственный военный архив, Минобороны и смог отследить его судьбу. Моими поисками заинтересовался старший сын. Вот за эту передачу памяти о великом подвиге нашего народа новым поколениям и стоит держаться, чтобы у молодежи был патриотический ориентир.

Ольга Блинова, мастер цеха №19:

– День 9 мая 1945 года повернул ход истории всего мира. Мы горды тем, что наши предки были в числе тех, кто подарил нам светлое настоящее. Помнить о стойкости, силе, трудолюбии, отваге и самопожертвовании нашего народа – долг каждого из ныне живущих.

Очень люблю праздник День Победы! Когда участвуешь в шествии, поешь военные песни – мурашки по коже. Испытываешь огромное чувство благодарности к каждому участнику войны, труженику тыла, нашим бабушкам и дедушкам, не пожалевшим для родной страны ни здоровья, ни жизни.

Людмила Юлина, табельщица цеха №53:

– День Победы - пожалуй, это самый главный праздник в нашей семье. Мой папа, Василий Степанович Грошев, прошел всю войну, был приписан к 1-му Дальневосточному фронту 25-й армии 335-й стрелковой дивизии особой роты химзащиты шофером-химиком. А в мае 1945 года его направили на Дальний Восток служить дальше.

Мои внуки хорошо знают боевой путь прадеда, старший Илья интересуется военной темой.

Путешествуя семьей, мы всегда стараемся посетить памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Были в Бресте, Волгограде, Хатыни, Севастополе, Балаклаве.

Борис Сафонов, мастер цеха №64:

– 9 Мая – это особенный праздник! Если бы не подвиг наших советских солдат, кто знает, какой бы сегодня была наша жизнь. У нас в семье два деда-фронтовика, бабушка – труженица тыла. Мы бережно храним память о них.

Все меньше остается фронтовиков, свидетелей тех страшных событий. Огромное им спасибо и низкий поклон до земли за то, что они вернули мир на нашу землю, в наши семьи.