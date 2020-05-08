2020-05-08T17:59:28+03:00
Общество

«Отцовскую дубленку носили с братом по очереди»: ветеран АПЗ Римма Кутайсова вспоминает военное детство

Вместе с другими сельскими детьми Римма работала в годы войны в колхозе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Отцовскую дубленку носили с братом по очереди»: ветеран АПЗ Римма Кутайсова вспоминает военное детство«Отцовскую дубленку носили с братом по очереди»: ветеран АПЗ Римма Кутайсова вспоминает военное детствоФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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АПЗ продолжает рассказывать истории ветеранов предприятия, переживших Великую Отечественную войну. Труженице тыла Римме Кутайсовой было девять лет, когда началась война. Она родилась в селе Васильев Майдан Починковского района Горьковской области.

- Помню, как на фронт уходил отец. Его провожали всей семьей. В деревне была единственная машина – «полуторка», на ней он и уехал, долго махал нам рукой из окна, - рассказывает Римма Кутайсова. В том же 1941 году семья получила известие, что рядовой Михаил Пасин пропал без вести. А уже после войны в одном из архивов нашлись данные, что он был взят в плен и умер в концлагере.

– Питались мы овощами с огорода. Летом ели щавель, собирали грибы, ягоды, жарили корни лопухов, – вспоминает Римма Михайловна. – Однажды у нас вымерзла вся семенная картошка. Но нам повезло: на колхозном поле осталось немного клубней после посадки, мы с братом принесли их домой. Перед тем как посадить, каждую картофелину резали на несколько частей. Это тогда спасло нас от голода. Помню еще, как мама парила нам в печке тыкву, через несколько дней она становилась вкусной, ароматной, сладковатой. Одевались бедно, вещей не было. Отцовскую дубленку со старшим братом носили по очереди, подпоясывали ее обычной веревкой.

Вместе с другими сельскими детьми Римма работала в годы войны в колхозе. Ребята пололи грядки с овощами, поливали их, набирая воду в пруду. Да и послевоенные годы оказались непростыми – в 15 лет Римма несколько месяцев проработала в школьной канцелярии, чтобы заработать на спички, хлеб и мыло.

В 20 лет Римма вышла замуж. Молодая семья сначала жила в Горьком, а в 1959 году переехала в Арзамас. Римма Кутайсова устроилась почтальоном. В 1963-м пришла на АПЗ, где проработала 29 лет. Была уборщиком помещений, делопроизводителем, заведующей канцелярией, старшим инспектором. За трудовые успехи Римму Михайловну наградили памятными часами, ее портрет был на заводской Аллее Славы.

Уже 17 лет ветеран на заслуженном отдыхе. Но без дела она не сидит, ведет активный образ жизни. Кстати, дом в селе Васильев Майдан, где родилась Римма Михайловна и откуда на войну ушел ее отец, сохранился по сей день. Сюда она приезжает со своими родными.

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