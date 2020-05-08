Онлайн-концерты на 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде: расписание, программа, участники

Несмотря на то, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса в Нижнем Новгороде продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, 9 мая 2020 года во всех районах города пройдут праздничные мероприятия. Правда, состоятся они в онлайн-формате. Нижегородцев ждут видеоэкскурсии, мастер-классы и презентации книг о войне. Особенно много в этот день пройдет концертов. «Комсомолка» собрала для вас расписание всех онлайн-концертов на 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде.

В 9.00 в библиотеках Канавинского района стартует онлайн - марафон, посвященный 75-летию Победы. В рамках этого марафона нижегородцев ожидает сразу несколько концертов. В 13.00 здесь пройдет литературная медиапанорама «Я убит подо Ржевом». В 14.00 поэтическая композиция «Огонь войны души не сжег». В 18.00 состоится лекция-концерт «Вклад в Великую Победу. Здесь нижегородцы смогут увидеть выступление фронтовых концертных бригад, выступление педагога по вокалу и речи лауреата различных конкурсов Анастасии Лавровой. Также здесь прозвучат частушки в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Синий лён».

В 11.00 в группе библиотеки имени А.С Макаренко пройдет киноконцерт «Песни военной поры» состоится в группе библиотеки им. А. С. Макаренко.

В 12.00 МБУК Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» проведет трансляцию концерта «Маршал песни» (с музыкой Соловьёва-Седова).

В 12.00 Онлайн - концерт « Салют, Победа!» вокальной студии «Сирингс» из школы № 176

В 12.00 МБУК ОДЦ «Надежда» покажет онлайн моноспектакль «Василий Теркин». Перед нижегородцами выступит актер народного театра Надежды Антоневич Альберт Юсупов.

В 13.00 МБУК «Музейно-выставочный центр "Микула" приглашает на концерт ансамбля «Сударушка».

В 19.00 нижегородцы смогут не только увидеть концерты, но и сами исполнить военные песни. 9 мая все желающие могут присоединиться к всероссийской акции и исполнить песню «День Победы» сразу после трансляции минуты молчания на федеральных телевизионных каналах. Чтобы стать участником акции, достаточно снять свое исполнение песни на видео и поделиться им в социальных сетях, используя хештеги #ЭтотДеньПобеды #МыВместе.

Кроме того, 9 мая МБУК «Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В.Т.Степанова» проведет трансляцию спектаклей на военную тему.