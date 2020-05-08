Историю малолетнего узника концлагерей рассказали на АПЗ

История малолетнего узника фашистских концлагерей, жителя Арзамаса Виктора Федорова, была впервые опубликована в корпоративной газете Арзамасского приборостроительного завода «Новатор» накануне Дня Победы.

В 1941 году Виктору Федорову было всего семь лет. Его семья жила на небольшой станции Сущевка Псковской области. Осенью мальчик собирался идти в школу, но все планы нарушила война. О нападении фашистов жители узнали слишком поздно – в это время враг был уже совсем близко. Пришлось бросать все вещи и жилье и убегать в лес. Но с малышами в лесу выжить еще сложнее, поэтому некоторые семьи, в том числе и Федоровы, вынуждены были вернуться и подчиниться захватчикам.

Буквально сразу отца угнали в неизвестном направлении. Мать почти сутками работала на железной дороге, а дети были предоставлены сами себе. Это продолжалось до 1943 года, пока жителей не посадили в товарные вагоны и не отправили в концлагерь Маутхаузен в Австрии. Колючая проволока, собаки, немецкие полицаи с автоматами, голод, холод и страх... В деревянных бараках дети проводили целые сутки. Сколько времени Фёдоровы провели в этом месте, они даже не знают.

Потом семью перевезли в другой лагерь – мать там снова стала работать на железной дороге, а дети добывали еду попрошайничеством в ближайшем австрийском поселении. А в 1945 году Федоровы попали в третий трудовой лагерь – в городе Егер, где бомбежки не прекращались ни днем, ни ночью.

2 мая 1945 года на территорию лагеря вошли американцы и передали заключенных советским солдатам. Семья вернулась на родину, но не нашла там своего дома – вокруг были лишь воронки от снарядов и выжженная земля. Их поселили в общественной бане, потом они построили себе небольшой домик.

После войны Виктор Федоров окончил школу и Ленинградский авиационный техникум, затем он был направлен в Арзамас на приборостроительный завод. На АПЗ он трудился контролером с 1958 по 1983 годы, а затем перешел в ОКБ «Импульс», где проработал до 2003 года.

– Отец хорошо помнит войну, концлагерь, – говорит дочь ветерана, контролер ОТК Марина Фёдорова. – Воспоминания эти слишком тяжелы для него. К глазам сразу подступают слезы…