Компания «ЛУКОЙЛ» передала поздравления и памятные подарки участникам и ветеранам Великой Отечественной войны

Накануне празднования 75-летия Великой Победы Компания «ЛУКОЙЛ» и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень вместе с ГКУ «Управление социальной защиты населения Кстовского района» передали поздравления и памятные подарки участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Разумеется, с полным соблюдением всех мер безопасности!

- Сердечно поздравляю вас, дорогие ветераны, с величайшим праздником в нашей истории - с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Память о героическом подвиге нашего народа во имя жизни на земле не померкнет в веках – сколько бы им не минуло лет. День Победы – особенный для всех нас, он принес мир на нашу истерзанную войной землю. Мы никогда не забудем то, что вы для нас делали, и то, чем пожертвовали ради нас, дорогие ветераны! Низкий поклон за Ваш подвиг, за Великую Победу, за свободу и независимость нашей Родины! Желаю Вам здоровья, долголетия, светлых дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и родных! - пожелал депутат ЗСНО, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

В предпраздничные дни памятные подарки получили 49 ветеранов, проживающих в городе Кстово и Кстовском районе.