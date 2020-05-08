«С первого дня температура поднялась до 38»: Нижегородец Александр Маслов рассказал о своем заражении коронавирусом

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. По последним данным, их число составляет 3886 человек. Среди них и нижегородский юрист Александр Маслов, рассказавший о своем заболевании в социальных сетях.

- В апреле я съездил в Москву, потом находился на самоизоляции и заболел, - рассказал юрист. – Сразу с первого дня температура поднялась до 38 градусов. Во второй уже было 39 градусов. А потом держалась 39,5, если не сбивать.

Лучше Александру стало только на десятый день болезни.Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что Александру всего 35 лет, заболевание протекало у него довольно серьезно. Причем дали о себе знать известные всем симптомы.

- На третий день я потерял обоняние, которое очень многое даёт и для вкуса. Во вкусе для меня осталось лишь холодное-горячее, сладкое, соленое и острое. Неприятные ощущения, - признался Александр. – Четвертый день отметился бессилием. Мне было тяжело встать.

Тело, как в компьютерной игре, как не со мной и шатает. На пятый день открылась диарея – когда все, что вливается в тебя, очень скоро выливается. На шестой день появилась сухость в носу и во рту. Кашля еще несколько дней не было. После этого родственники настояли на том, чтобы я вызвал скорую помощь.

Поначалу в скорой помощи Александру не верили, что надо приезжать. Однако после того, как он рассказал о долго держащейся температуре, слабости и отсутствии запахов, медики приехали.

Сейчас температура у Александра уже упала до 36,8 градусов.Фото: СОЦСЕТИ

- Фельдшер скорой помощи послушала меня, померяла мне уровень кислорода в крови и сказала, что у меня, похоже, пневмония, - вспоминает Александр. - В то время принимала лишь 28 больница в Сормово на улице Чаадаева, так что отвезли меня сюда 2 мая 2020 года.

По словам Александра, сейчас он чувствует себя уже лучше. На десятый день болезни температура упала до 36,8, а уровень кислорода в крови повысился до 97-98.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» желает Александру скорейшего выздоровления.