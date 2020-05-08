Книга о метрологии и стандартизации в годы войны на предприятиях ПФО вышла в канун юбилея Великой Победы

В преддверии 75-летия со дня окончания Великой Отечественной выпущен сборник «Центры стандартизации и метрологии ПФО в годы Великой Отечественной Войны».

Материалы, которые вошли в основу сборника, государственные центры стандартизации и метрологии Росстандарта в Приволжье собирали сами. В книгу вошли законодательные акты военного времени в области стандартизации и метрологии, фотографии и биографии участников ВОВ, воспоминания сотрудников организаций, интересные факты.

«Роль, которую сыграла стандартизация и метрология при создании образцов вооружения и военной техники для Красной Армии в те годы, трудно переоценить. Стандартизация продемонстрировала свою значимость и прогрессивность в обеспечении потребностей фронта и тыла всем необходимым. Метрологи в экстремальных условиях выполнили свою основную задачу - обеспечение единства измерений в стране, что сыграло особую роль в становлении оборонной промышленности, перебазированной на Восток. Мы свято чтим память наших героев. О их нелегком труде, их вкладе в Победу нам и хотелось рассказать последующим поколениям», - отметил специальный представитель руководителя Росстандарта в ПФО, директор нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Подготовку книги к печати осуществил директор ФБУ «Чувашский ЦСМ» Сергей Абрамов. Сборник вышел в свет в Нижнем Новгороде 8 мая, в канун 75-летия Великой Победы.

Материалы рассчитаны на широкий круг специалистов системы Росстандарта, предприятий и организаций, а также учебных заведений, обучающих студентов по циклам «Стандартизация, метрология и сертификация», «Управление качеством», а также всех, кто интересуется историей страны. Как только будет возможно, экземпляры первого тиража книги будут подарены ветеранам ЦСМ Приволжского федерального округа.