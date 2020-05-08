Коронавирус обнаружен у сотрудников транспортной прокуратуры

С каждым днем в Нижегородской области фиксируется все больше заболевших коронавирусом – на сегодняшний день их число составляет уже 3886 человек. За последние сутки в регионе было зафиксировано 276 новых случаев. Как стало известно накануне, опасная инфекция добралась и до Приволжской транспортной прокуратуры.

- По данным результатов лабораторного исследования, у нескольких сотрудников Нижегородской транспортной прокуратуры выявлена коронавирусная инфекция, - об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. – Заболевание у них протекает в легкой форме. В связи с этим в здании Нижегородской транспортной прокуратуры проведены противоэпидемические мероприятия. Все лица, кто контактировал с заболевшими, сейчас изолированы и находятся на карантине.

По данным ведомства, сейчас все необходимые надзорные функции и прием населения обеспечивается сотрудниками аппарата Приволжской транспортной прокуратуры. Также нижегородцы могут обратиться в прокуратуру через интернет-приемную.

Напомним, ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у сотрудников прокуратуры Нижегородской области. Тогда все контактировавшие с заболевшими тоже были изолированы, а в здании прокуратуры была проведена дезинфекция.