Полезный ужин в режиме самоизоляции: рекомендации врачей

Великий древнегреческий философ и врач сказал: «Мы – то, что мы едим». Ни для кого не секрет, что вредная еда отравляет наш организм, а полезная способствует его правильной работе. Однако, не у всех нас получается придерживаться здорового питания.

Бешеный ритм города, постоянная суета и чрезмерные трудовые нагрузки провоцируют развитие стресса. А стресс, как известно, хочется заесть. Чем-то жирным, вредным и вкусным.

Чтобы хоть как-то уберечь организм о переизбытка углеводов и транс-жиров, устройте себе полезный ужин на самоизоляции. Если вам «приелись» магазинные макароны, поищите в сети несколько новых рецептов. Эксперименты на кухне помогут сделать ваш рацион более разнообразным, а также поднимут настроение после трудного дня.

Вот несколько полезных продуктов на вечер:

Салат из свежей зелени и овощей. Эти продукты богаты витаминами и различными микроэлементами. В качестве заправки можно использовать нежирный йогурт, оливковое масло или соевый соус.

Запеченная рыба. Полезно есть отварную рыбу, но для многих её вкус слишком пресный. Поэтому, филе следует запечь, а вместо соли добавить ароматные специи – они придадут продукту яркий вкус.

Овощное рагу. Не все сырые овощи обладают приятным вкусом, однако запечённые вместе они образуют легкое гармоничное блюдо.

Отварная куриная грудка. Белое мясо птицы – самый полезный вариант животного белка. Однако, обжаривать грудку не стоит, растительное масло при жарке теряет свои полезные свойства и становится вредным.

Блюда из творога всегда считаются идеальным ужином. Его можно есть сырым или приготовить творожную запеканку. Можно добавить в творог орехи или кусочки фруктов, а готовую запеканку полить ложкой меда. И это лишь малая часть вкусных и полезных блюда. Поставьте себе цель пробовать что-то новое каждый вечер, и тогда вам покорятся любые гастрономические вершины!

Оставайтесь дома. Берегите себя и близких!

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