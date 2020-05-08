2020-05-07T20:54:41+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 мая 2020 года: Семь новых жертв коронавируса и строительство госпиталя за один месяц

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 8 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижегородской области установлен антирекорд по умершим от коронавируса.В Нижегородской области установлен антирекорд по умершим от коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе все еще растет. Так, за прошедшие сутки «чума-2020» была выявлена еще у 312 человек. «Комсомольская правда» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 мая 2020 года.

В Нижегородской области установлен антирекорд по умершим от коронавируса. Накануне стало известно сразу о семи новых жертвах. Самой молодой умершей было всего 47 лет.

Нижегородцам объяснили, почему количество жертв коронавируса резко увеличилось. Власти решили публиковать и те летальные случаи, по которым вероятен, но не подтвержден на федеральном портале факт смерти от коронавируса.

Из нижегородских больниц выписаны 510 пациентов, которые полностью побороли коронавирус и выздоровели. Как рассказал губернатор Глеб Никитин, наш регион вошел в топ-15 по стране по абсолютному количеству проведенных тестов на заболевание.

Нижегородца надули с масками, купленными через мессенджер. Мужчина перевел 50 тысяч рублей неизвестно кому.

На территории больницы № 23 в Автозаводском районе планируется построить новый госпиталь на 200 коек. Новое здание будет полностью обеспечено всем необходимым медицинским оборудованием и кислородом. А построить его планируется за месяц.

Нижегородские предприятия получат льготные займы на производство масок и рециркуляторов. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготные займы заводу имени Попова и заводу имени Петровского.

Из резервного фонда региона выделено 11,2 млн рублей на софинансирование работ по дезинфекции. Финансовая помощь будет направлена всем 52 муниципалитетам.

В Нижегородской области машины скорой помощи будут заправлять бензином бесплатно. Крупные компании пожертвовали на борьбу с COVID-19 около 100 миллионов рублей.

Сотрудники Нижегородского центра медицины катастроф решили помочь зоопарку «Лимпомо» деньгами. Причем коллег из других медицинских организаций они попросили поступить так же.

Жертв домашнего насилия предложили размещать в гостиницах. В Нижегородском кризисном центре заявили о вспышке домашнего насилия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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