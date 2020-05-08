2020-05-07T20:42:44+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года составило 3610 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 312 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Тестирование на наличие COVID-19 в регионе прошли почти 100 тысяч нижегородцев.Тестирование на наличие COVID-19 в регионе прошли почти 100 тысяч нижегородцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 мая 2020 года составило 3610 человек. Только за последние сутки смертельно опасное заболевание было выявлено у 312 жителей региона.

При этом тестирование на наличие COVID-19 в регионе прошли почти 100 тысяч нижегородцев. По данному показателю Нижегородская область лидирует в ПФО.

Сообщалось, что дням ранее глава региона Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Чиновник заверил, что Нижегородская область уже подготовила план мероприятий поэтапного выхода из режима повышенной готовности.

- Большая часть мероприятий должна быть реализована до 11 мая включительно. Мы следуем принципу дифференцированного подхода и предписаниям санитарных врачей и рекомендациям Минэкономразвития, - заключил губернатор.

Тем временем количество погибших пациентов с коронавирусом в Нижегородской области выросло до 23. 7 мая стало известно сразу о семи новых жертвах. Власти уже объяснили, почему число умерших резко увеличилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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