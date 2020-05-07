«Податься просто некуда!»: Жертв домашнего насилия предложили размещать в гостиницах

С ведением карантинных мер из-за коронавируса во всем мире резко выросло количество случаев домашнего насилия. Оно и не удивительно: жертвы остались в замкнутом пространстве со своими тиранами без возможности сбежать хотя бы на улицу. «Комсомольская правда» выяснила, как дела с домашним насилием обстоят в Нижнем Новгороде и какой выход из сложившейся ситуации видит Женский кризисный центр.

По словам директора Нижегородского женского кризисного центра Анастасии Ермолаевой, рабочий телефон разрывался и до пандемии COVID-19, но сейчас он трезвонит буквально каждую минуту. Дозвонившиеся рассказывают истории, от которых волосы встают дыбом даже у самых опытных работников кризисного центра.

- Обойдемся без подробностей - люди могут прочитать статью и узнать в ней себя. Потом проблем не оберешься. Но могу с уверенностью сказать, что тяжелых звонков с момента введения самоизоляции стало в разы больше. В целом количество обращений выросло где-то на 25 процентов, - уточнила собеседница «Комсомолки».

И как же быть? Ослаблять карантинные меры и позволить вирусу распространяться по белому свету с пущей силой? На этот вопрос эксперт категорически заявила: ни в коем случае! Однако сидеть сложа руки тоже не вариант.

- Сейчас мы готовим письмо в адрес губернатора Нижегородской области с предложением расселять кризисные семьи в пустующие нынче гостиницы, - рассказала Анастасия Ермолаева. - Причем эта идея пришла нам в голову самостоятельно, никто извне ее не подал. Но на последней видеоконференции с кризисными центрами из других регионов выяснилось, что уже многие додумались сделать так же - переселить на время матерей с детьми в отели.

Каким будет решение главы региона, остается только гадать. Но то, что власти в курсе проблемы, очевидно. Ведь еще в апреле губернаторам российских регионов поручили проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, пишет сайт kp.ru. Отчитаться о принятых мерах необходимо до 1 июня 2020 года. Однако за советом в Нижегородский женский кризисный центр, который не так давно отметил свое 17-летие, пока никто не обратился.

- Мне кажется, сейчас важно не открывать центры, а создавать места, где можно временно разместиться. Потому что пока мы решаем такие вопросы удаленно - люди просто не могут прийти к нам на прием из-за самоизоляции. Так что в первую очередь надо организовать места для экстренного проживания жертв домашнего насилия. Наш вариант - это гостиницы, - заявила собеседница «Комсомолки».

Интересно, что для проживания в отелях даже в нынешние времена не требуется сдача анализов. Тогда как в государственную кризисную квартиру без анализов просто не попадешь. Плюс ко всему нужно письменное обращение в соцзащиту. В общем, ни о каком экстренном проживании говорить не приходится.

- Попасть туда и раньше-то было сложно, а сейчас подавно, - отметила Анастасия Ермолаева. - В общем, если приспичит уйти из дома, податься просто некуда. Это огромная проблема для жертв домашнего насилия.

КОНКРЕТНО

В связи с учащение случаев домашнего насилия и невозможностью проконсультировать клиентов центра при личной встрече, создан телеграм-канал для обращений пострадавших и оказания им психологической и юридической помощи в онлайн-режиме. Присоединиться к телеграм-каналу можно по ссылке @womencentr. Кроме того, можно звонить по бесплатному всероссийскому телефону доверия 8-800-7000-600 или координатору Нижегородского женского кризисного центра по телефонам (8 831) 413-84-32, 8-920-253-84-32.

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