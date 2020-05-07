Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года составило 3298 человек. Так, только за последние сутки смертельно опасное заболевание было выявлено у 272 жителей региона.

При этом на наличие COVID-19 в Нижегородской области протестированы 95,6 тысячи человек.

- Мы постоянно наращиваем объем тестирования и совершенствуем методики выявления коронавируса. Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен COVID-19, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование, - сообщил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, в майские праздники росгвардейцы начали следить за соблюдением нижегородцами режима самоизоляции с воздуха. Для этих целей используются беспилотные комплексы видеонаблюдения и вертолет.

Тем временем количество составленных протоколов о нарушении режима повышенной готовности в Нижегородской области перевалило за 5,9 тысячи.

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