«Только нос изменился»: Олег Тактаров показал свою детскую фотографию
На второй месяц самоизоляции в родном Сарове прославленный спортсмен и актер Олег Тактаров показал фанатам, как выглядел в детстве. А заодно похвастался интересными фактами из биографии.
- Если ты родился в 60-е, то видел семь десятилетий, два столетия, два тысячелетия и при этом ты еще молодой парень в самом расцвете сил, - написал чемпион по смешанным боевым искусствам в «Инстаграме». - Жил в двух странах подолгу. В более двадцати странах - минимум месяц. Правда, не был в четырех штатах Америки, Антарктиде и уже два месяца безвылазно живу в Сарове.
Подписчики оживились, увидев Тактарова маленьким. Многие отметили, что с тех пор он не сильно изменился, разве что местами. «Глаза ни сколько не поменялись», «Какой хорошенький», «Смышленый взгляд - спасибо вашим родителям», «Только нос изменился», «А взгляд уже с детства чемпионский», - посыпались комментарии под постом.
Один из фанатов 52-летнего спортсмена поинтересовался, что бы тот сказал мальчику на фото сейчас.
- Я бы его не трогал, - отрезал знаменитый нижегородец.
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