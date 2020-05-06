2020-05-06T17:37:01+03:00
Звезды

«Только нос изменился»: Олег Тактаров показал свою детскую фотографию

А заодно похвастался интересными фактами из биографии [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Прославленный спортсмен похвастался интересными фактами своей биографии.Прославленный спортсмен похвастался интересными фактами своей биографии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На второй месяц самоизоляции в родном Сарове прославленный спортсмен и актер Олег Тактаров показал фанатам, как выглядел в детстве. А заодно похвастался интересными фактами из биографии.

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Так чемпион по смешанным боевым искусствам выглядел в детстве
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- Если ты родился в 60-е, то видел семь десятилетий, два столетия, два тысячелетия и при этом ты еще молодой парень в самом расцвете сил, - написал чемпион по смешанным боевым искусствам в «Инстаграме». - Жил в двух странах подолгу. В более двадцати странах - минимум месяц. Правда, не был в четырех штатах Америки, Антарктиде и уже два месяца безвылазно живу в Сарове.

Подписчики оживились, увидев Тактарова маленьким. Многие отметили, что с тех пор он не сильно изменился, разве что местами. «Глаза ни сколько не поменялись», «Какой хорошенький», «Смышленый взгляд - спасибо вашим родителям», «Только нос изменился», «А взгляд уже с детства чемпионский», - посыпались комментарии под постом.

Один из фанатов 52-летнего спортсмена поинтересовался, что бы тот сказал мальчику на фото сейчас.

- Я бы его не трогал, - отрезал знаменитый нижегородец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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