2020-05-06T13:48:59+03:00
Общество

Салют на День Победы в Нижнем Новгороде: состоится или нет

«Комсомольская правда» узнала, увидят ли нижегородцы праздничный фейерверк 9 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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«Комсомольская правда» узнала, увидят ли нижегородцы праздничный фейерверк 9 мая 2020 года.«Комсомольская правда» узнала, увидят ли нижегородцы праздничный фейерверк 9 мая 2020 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Украшением любого городского праздника является фейерверк, который обычно длится минут десять, а то и больше. И День Победы, отмечаемый 9 мая, не является исключением. Однако в программе празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовленной региональным минкультом, салют не значится.

Тогда «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в городской департамент культуры. И там сообщили грустную новость: в этот раз фейерверка в честь празднования Дня Победы в приволжской столице не будет.

При этом ранее сообщалось, что мероприятия, приуроченные к 9 Мая, состоятся несмотря на пандемию коронавируса. Просто концерты, мастер-классы и всевозможные акции пройдут в онлайн-режиме. Добавим, что афиша поделена на три направления: федеральные акции, в которых поучаствуют нижегородцы, вещание из виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты местных учреждений культуры.

Кстати, состоится также ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» - тоже в формате виртуального шествия. Даже глава региона Глеб Никитин уже призвал нижегородцев к ней присоединиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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