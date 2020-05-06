2020-05-05T18:55:51+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года составило 3026 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 174 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Рост количества зараженных коронавирусом напрямую связан с нарушением режима всеобщей самоизоляции.Рост количества зараженных коронавирусом напрямую связан с нарушением режима всеобщей самоизоляции.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года составило 3026 человека. За последние сутки COVID-19 был выявлен у 174 жителях региона.

По словам главы региона Глеба Никитина, рост количества зараженных коронавирусом напрямую связан с нарушением режима всеобщей самоизоляции.

- К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания: в Дивееве, Павлове, Починках. К ним могут прибавиться и новые районы. Причина одна - нарушение правил самоизоляции. Много людей приезжали в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. С этим связано ужесточение правил въезда в Нижегородскую область, - объяснил чиновник.

Напомним, что в майские праздники росгвардейцы начали следить за соблюдением нижегородцами режима самоизоляции с воздуха. Для этих целей используются беспилотные комплексы видеонаблюдения и вертолет.

Тем временем количество составленных протоколов о нарушении режима повышенной готовности в Нижегородской области перевалило за 5,9 тысячи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 3026 человек. 408 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 92,6 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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