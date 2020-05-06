Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 мая 2020 года: Магазины начнут раздавать покупателям медицинские маски

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. Так, за минувшие сутки подтвердился у 174 человек. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 мая 2020 года.

Роддом № 7 в Нижнем Новгороде закрыли на карантин. Власти объяснили, что это вынужденная мера - перестраховались. При этом после карантина вновь открылась больница № 33 в Ленинском районе.

Более 5,9 тысячи протоколов составлено в отношении нарушителей режима самоизоляции в регионе. С 10 апреля по 4 мая проведено почти 60 тысяч профилактических бесед с нижегородцами.

Самое большое количество зараженных COVID-19 в регионе по-прежнему выявлено в Нижнем Новгороде. По данным на 5 мая 2020 года, их в областном центре 1468. Выяснилось, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по числу зараженных коронавирусной инфекцией.

Росгвардейцы начали следить за соблюдением нижегородцами режима самоизоляции с воздуха. В майские праздники для этих целей используются беспилотные комплексы видеонаблюдения и вертолет.

Посетителям крупных торговых сетей в Нижнем Новгороде будут раздавать маски. По поручению губернатора проведена работа с крупнейшими в регионе представителями розничной торговли.

Нижегородцам рассказали о рисках заражения коронавирусом в магазинах. Власти постарались объяснить, почему в салонах красоты сейчас опаснее, чем в супермаркетах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.