«Слава богу, увернулся»: Подозрительный охотник чуть не забил егеря ружьем в Нижегородской области

Нижегородские полицейские раскрыли дело об охотнике, который угрожал егерю расправой. Нападение было совершено ранним апрельским утром на территории Лысковского лесничества в районе деревни Осинки.

Звонок в дежурную часть поступил от пострадавшего в 12.15 10 апреля. Житель города Семенов рассказал, что в ходе очередного рейда на него напал мужчина с охотничьим ружьем - ударил прикладом в грудь и говорил, что застрелит!

Позже выяснилось, что директор местного охотничье-рыболовного хозяйства вместе с охотником-добровольцем отправились в утренний рейд по окрестностям. На часах было около 03.00. А чтобы поскорее обойти территорию, решили разделиться. Тогда-то глава хозяйства и наткнулся на парочку с расчехленными ружьями.

- Я подошел к ним и представился. А мужик спросил: «Документы покажешь?» Я полез за документами в карман, а парочка взяла да смылась, - рассказал полицейским Олег Смирнов (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.). - Позвонил Алексею (охотник-доброволец. - Прим. ред.) и позвал на поиски этих двоих. Нельзя было это так оставить!

Прошел еще один час, как Смирнов вновь наткнулся на незнакомца, который в одиночку бродил по лесу с расчехленной двустволкой. Директор охотничье-рыболовного хозяйства схватил ружье за ствол, попросив предоставить документы для ознакомления. А тот, разглядев значок егеря, вырвал свое ружье и ударил мужчину прикладом в грудь. От удара егерь повалился на землю.

- Смотрю, еще раз хочет ударить. Слава богу, я сумел увернуться и быстренько встать на ноги, - вспоминает Смирнов. - Наставил на меня двустволку и прорычал «Уйди отсюда!» Я промолчал, тогда он развернулся и ушел в лес.

В этот момент появился помощник егеря, который сходу сообщил, что видел УАЗик, мчавшийся в сторону Осинок. Номер, к счастью, разглядел и запомнил.

- В Осинках эти двое быстренько отыскали нужную машину, но ни рядом с ней, ни в ее салоне никого не было. Не дождавшись компанию, уехали. Это было примерно в полвосьмого утра, - сообщил «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Окончив рейд, Олег Смирнов все же позвонил в полицию и рассказал о произошедшем в лесничестве. На момент прибытия следственно-оперативной группы в доме, возле которого стоял тот самый УАЗ, находились пятеро: одна женщина и четверо мужчин.

- Пострадавший сходу опознал своего обидчика, а также ту парочку, которая сбежала от него в лесу, - уточнил собеседник «Комсомолки». - В жилище тут же провели обыск, в ходе которого нашли и изъяли 56 патронов двенадцатого калибра. Кстати, один из присутствовавших в доме добровольно сдал свое охотничье ружье.

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