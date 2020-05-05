2020-05-05T10:46:15+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 мая 2020 года: Выявлено 174 новых случая

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 3026 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Рост количества заболевших напрямую связан с нарушением режима полной самоизоляции.Рост количества заболевших напрямую связан с нарушением режима полной самоизоляции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 мая 2020 года выросло до 3026 человек. Во вторник днем на портале стопкоронавирус.рф появилась информация о 174 новых случаях заболевания.

Таким образом по количеству новых заболевших регион оказался на четвертом месте в России. На первом месте - Москва (5414), на втором - Московская область (822), а на третьем - Санкт-Петербург (226). В общей сложности за последние сутки в стране выявлено 10102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах.

Напомним, глава региона Глеб Никитин заявил, что увеличение числа заболевших напрямую связано с нарушением режима полной самоизоляции.

- К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания: в Дивееве, Павлове, Починках. К ним могут прибавиться и новые районы. Причина одна - нарушение правил самоизоляции. Много людей приезжали в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. С этим связано ужесточение правил въезда в Нижегородскую область, - объяснил губернатор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 3026 человек. 408 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 92,6 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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