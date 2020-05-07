Мария Самоделкина: «Каждый день волонтеры отрабатывают по триста заявок»

- Ваш рабочий график сейчас очень насыщенный, и с этим связан мой первый вопрос. Увеличилась ли сейчас нагрузка на “Волонтеров Победы”, и как вы с ней справляетесь?

- Да, нагрузка увеличилась. У нас совместно с партией “Единая Россия” создан волонтерский центр по оказанию помощи в условиях пандемии всем гражданам Нижегородской области. Там мы оказываем и юридические консультации, принимаем звонки, доставляем продукты питания и медикаменты. Психологическая помощь тоже включена. Все виды помощи мы стараемся сейчас максимально оказать. Наши волонтеры помогают на линии 112, информируют приезжающих на Московском вокзале, работают на постах ДПС. У нас подготовлены 1429 волонтеров, которые сейчас находятся, так сказать, на передовой.

- А именно круг ваших подопечных, которым оказывается адресная помощь, тоже существенно расширился?

- Да, потому что сейчас к нам обращаются люди не только 65+ и ветераны Великой Отечественной войны, но и те, кто находятся в режиме самоизоляции: многодетные семьи, например. Мы им доставляем продуктовые наборы и горячие обеды. Форматы нашей помощи сейчас максимально расширяются. На данный момент отработано шесть тысяч заявок. Каждый день приходят до 300 заявок, мы реагируем на них быстро.

- Эта работа с заявками идет по стандартной форме: продукты плюс медикаменты? Или бывают какие-то необычные просьбы? Все-таки люди вообще не могут выйти.

- Многие жители на самоизоляции занялись саморазвитием. Это очень радует. И наши ветераны тоже подавали такие заявки: на доставку книг, газет. Как-то раз мы возили ветерану книгу об истории Московского района. Она была так рада, благодарила волонтеров от всей души. Женщине-ветерану мы помогли разобраться с мобильным телефоном: с нее сняли много денег, наши волонтеры приехали к ней, зашли в личный кабинет и убрали ненужные услуги. Также просят привезти средства защиты - маски и антисептики.

- Расскажите, кто они - ваши волонтеры? Можно составить какой-то обобщенный портрет?

- Вы знаете, я горжусь каждым из них. Потому что сейчас к “Волонтерам Победы” в Нижегородской области присоединились 5122 человека. От 700 до 1000 из них пришли в период пандемии. Это совершенно разные возрастные группы - и студенты, и школьники, и семейные добровольцы. Они не просто помогают людям, а вкладывают свои душу, сердце и время.

- А как к вам записаться? Кто-то даже говорит, что можно просто подойти к человеку с бейджем “Волонтер Победы” на улице и спросить подробности.

- Можно зайти на наш сайт и зарегистрироваться там. Или подать заявку на сайте НРО “Единой России”. В основном мы всех берем, потому что люди идут с добрыми намерениями. Не скрою, бывают и люди, которые приходят из корыстных побуждений, но таких очень мало.

- Большинство волонтеров - молодежь. И наверняка за них беспокоятся родители. Скажите, как успокоить старшее поколение?

- Да, нам очень часто звонят родители. Они не только спрашивают, обезопасим ли мы их ребенка и дадим ли маски и перчатки, но и сами порой записывают в наши ряды своих детей. Это семейное добровольчество. Много даже многодетных семей у нас есть.

- А достаточно ли информации у ваших подопечных о том, как вызвать волонтера?

- Мы благодарим все СМИ, которые публикуют достоверную информацию. И телефоны наших горячих линий всегда можно найти. Скажу и сейчас - 8-831-439-74-06. Заявки принимаются с 8:00 до 20:00.

- Ваша организация - не единственная, кто занимается волонтерской помощью. Мне интересно, как организовано взаимодействиями с другими? Есть ли организационные проблемы?

- У нас в Нижегородской области никаких проблемных моментов нет. Все мы объединяемся и делаем одно дело. Важно донести помощь до каждого нуждающегося. Мы радуемся, когда к нам присоединяются другие организации, потому что сейчас главное - это помочь.

- Как вы думаете, велика ли вероятность того, что люди, присоединившиеся к “Волонтерам Победы” в период пандемии, останутся и после того, как все это закончится?

- Да. Потому что волонтеры на собеседовании всегда говорят, что хотят делать добрые дела. И естественно, они регистрируются не только для того, чтобы помогать в условиях коронавируса. Впереди 9 мая, много мероприятий запланировано. Мы будем ездить во дворы, проводить мини-парады перед окнами ветеранов.

- В этом году Бессмертный полк пройдет онлайн. Как сейчас присоединиться к этой акции?

- Каждый может подать заявку на участие на сайте 2020полкрф.ру, где надо указать ФИО ветерана, годы жизни и где воевал, приложить портрет. С выгрузки потом составят видеоряд, который будет транслироваться на экранах в Москве и федеральных телеканалах.

- А как же георгиевская ленточка?

- 28 апреля она стартовала в онлайн-формате. И здесь мы несколько вариантов предусмотрели. Люди могут найти у себя дома ленточку, сфотографировать ее и выложить с хештегами #георгиевскаялента, #лучшедома, написать пост и выложить в соцсетях. Для активных пользователей Инстаграма мы придумали специальную маску, она поможет ленточку примерить на груди. 4 мая также стартует формат оффлайн, где мы будем передавать ленточки нашим медработникам, в школы, в больницы и сотрудникам гипермаркетов.

- Еще одна ваша интересная акция - “Сад памяти”. Я так понимаю, она тоже продолжается?

- Люди могут присоединиться к ней на самоизоляции. Если вы живете в доме, можно высадить дерево в честь вашего участка войны во дворе и выложить фотографию этого дерева, рассказать о герое в социальных сетях. А жители многоквартирных домов могут собраться семьей и сделать аппликации, выстроить дерево памяти и тоже выложить снимок.

- Несмотря на самоизоляцию, есть ощущение, что это общий праздник - 9 мая. Как вы думаете?

- Конечно, это общий праздник. Это символ. Даже волонтеры стремятся в первую очередь помогать именно ветеранам. Мы не имеем права оставить их без внимания в такой день. Мы поздравим всех бесконтактным путем, доедем на нашей фронтовой бригаде до каждого из них.

- Через вас проходят множество историй ветеранов. Есть ли такая, которая зацепила больше всех?

- Да, такая история есть. Буквально полгода назад мы организовывали встречу с Александром Михайловичем Кузнецовым - единственным героем Советского Союза, который проживает у нас в области. И тогда он всем рассказал свою личную историю. И она не столько о войне, сколько о том, как важно быть патриотом своей Родины и своего края. Он сказал такую фразу: “Учитесь, трудитесь и будьте полезными обществу”. Ее запомнил каждый волонтер.