2020-05-07T12:24:43+03:00
Происшествия

«Разбился насмерть»: Двое братьев во время потасовки выпали с четвертого этажа

Сейчас по факту гибели 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Разбился насмерть»: Двое братьев во время потасовки выпали с четвертого этажа.«Разбился насмерть»: Двое братьев во время потасовки выпали с четвертого этажа.Фото: СУ СКР по Нижегородской области
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Трагедией закончилась встреча двух родных братьев на улице Пермякова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – во время потасовки они выпали с четвертого этажа многоквартирного дома. В результате, 48-летний нижегородец погиб на месте, а его младший брат был доставлен в реанимацию.

- По версии следствия, вечером 6 мая между родственниками произошел конфликт на бытовой почве, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Во время разборок они вышли из квартиры на лестницу. Вскоре словесная перепалка переросла в драку, и оба брата выпали с балкона общего пользования на четвертом этаже на улицу.

К сожалению, одного из братьев спасти не удалось – 48-летний мужчина разбился насмерть, а его 46-летний брат был доставлен в реанимационное отделение больницы.

- На место происшествия сразу же выехали нижегородские следователи, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования допрашиваются свидетели трагедии и проводятся назначенные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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