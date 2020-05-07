«Разбился насмерть»: Двое братьев во время потасовки выпали с четвертого этажа

Трагедией закончилась встреча двух родных братьев на улице Пермякова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – во время потасовки они выпали с четвертого этажа многоквартирного дома. В результате, 48-летний нижегородец погиб на месте, а его младший брат был доставлен в реанимацию.

- По версии следствия, вечером 6 мая между родственниками произошел конфликт на бытовой почве, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Во время разборок они вышли из квартиры на лестницу. Вскоре словесная перепалка переросла в драку, и оба брата выпали с балкона общего пользования на четвертом этаже на улицу.

К сожалению, одного из братьев спасти не удалось – 48-летний мужчина разбился насмерть, а его 46-летний брат был доставлен в реанимационное отделение больницы.

- На место происшествия сразу же выехали нижегородские следователи, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования допрашиваются свидетели трагедии и проводятся назначенные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.