Еще одно граффити, посвященное Великой Победе, появилось в Нижнем Новгороде

Очередное граффити, посвященное Победе в Великой Отечественной войне, появилось в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Образ Победы». Напомним, суть проекта состоит в том, чтобы создать рисунки на трансформаторных подстанциях во дворах домов, где живут ветераны. Таких работ в городе насчитывается уже 16, причем 11 из них являются портретами ветеранов.

Новая работа появилась в Чернопрудском сквере. Она символизирует момент возвращения солдата с войны – на граффити дочь обнимает отца-солдата, пришедшего с фронта.

Ранее граффити были созданы на улицах Звездинке, Сурикова, Ванеева, Льва Толстого, Волжской набережной, а также в Нижегородском кремле. Работы выполняются профессионалами – опытными мастерами стрит-арта. Кстати, к 9 Мая в Нижнем Новгороде должно насчитываться уже 20 таких граффити, а всего в этом году в Нижегородской области будет создано 75 живописных портретов ветеранов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.