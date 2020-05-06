2020-05-06T22:56:04+03:00
Общество

Еще одно граффити, посвященное Великой Победе, появилось в Нижнем Новгороде

Изображение можно увидеть на территории сквера на Черном пруду
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Еще одно граффити, посвященное Великой Победе, появилось в Нижнем НовгородеЕще одно граффити, посвященное Великой Победе, появилось в Нижнем НовгородеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Изменить размер текста:

Очередное граффити, посвященное Победе в Великой Отечественной войне, появилось в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Образ Победы». Напомним, суть проекта состоит в том, чтобы создать рисунки на трансформаторных подстанциях во дворах домов, где живут ветераны. Таких работ в городе насчитывается уже 16, причем 11 из них являются портретами ветеранов.

Новая работа появилась в Чернопрудском сквере. Она символизирует момент возвращения солдата с войны – на граффити дочь обнимает отца-солдата, пришедшего с фронта.

Ранее граффити были созданы на улицах Звездинке, Сурикова, Ванеева, Льва Толстого, Волжской набережной, а также в Нижегородском кремле. Работы выполняются профессионалами – опытными мастерами стрит-арта. Кстати, к 9 Мая в Нижнем Новгороде должно насчитываться уже 20 таких граффити, а всего в этом году в Нижегородской области будет создано 75 живописных портретов ветеранов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24
20-летнего парня, пропавшего несколько дней назад в Балахне, нашли мертвым
Юные нижегородцы присоединились к акции «Окна Победы»
Анна Попова рассказала, как будет проходить снятие блокировки по коронавирусу
Нижегородцу грозит крупный штраф за фейк о коронавирусе
Более 300 нижегородцев рассказали о героях своей семьи, воевавших во время Великой Отечественной войны
Отключение отопления в Нижнем Новгороде: когда закончится отопительный сезон 2020
Дмитрий Соловьев: «Владимир Панов всегда брался за решение самых сложных вопросов»
Давид Мелик-Гусейнов станет новым министром здравоохранения Нижегородской области
Житель Краснобаковского района застрелил односельчанина из охотничьего ружья
Более 90 нижегородцев вернулись домой из-за рубежа за последние десять дней
Сергей Судьин: «Владимир Панов запомнился изменением концепции взаимодействия с жителями»
Станислав Прокопович: «За время работы Владимира Панова удалось принять программу развития транспортной инфраструктуры»
ЕГЭ 2020 в Нижегородской области могут перенести на июль
«Здорово, если участие примут целые семьи!»: Глеб Никитин призвал нижегородцев присоединиться к онлайн-акциям 9 Мая
Специалисты Роспотребнадзора исследовали 478 снятых с людей клещей
Николай Сатаев: «Два с половиной года - это достаточный срок, чтобы оценить работу руководителя»
Марк Фельдман: «Очень важно, что прекратились 15-летние бюджетные войны»
Мотоциклист с 11-летним стажем насмерть разбился в Сормовском районе
Евгений Семенов: «За последние 20 лет Владимир Панов стал единственным нижегородским мэром, ушедшим на повышение»
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года составило 428 человек
Ольга Балакина: «Работа Владимира Панова с депутатами носила системный характер»
Юрий Лебедев: «У Владимира Панова получилось выстроить конструктивный диалог со всеми органами власти»
Нижегородцев предупреждают о надвигающейся грозе