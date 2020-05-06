Двойняшки агути появились на свет в нижегородском зоопарке

Сразу двое грызунов агути появились на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо» в период самоизоляции. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе зоопарка.

Агути, или, по-другому, южноамериканский золотистый заяц – грызуны, обитающие в основном в лесах и саваннах Центральной и Южной Америки. Эти небольшие животные могут бегать на большие расстояния и высоко прыгать. Обычно они создают пару один раз и на всю жизнь.

По словам сотрудников зверинца, роды у самочки агути прошли легко, и она, и ее детеныши – братик и сестричка – чувствуют себя хорошо. Как и полагается, уже спустя неделю после рождения малыши начали самостоятельно питаться. Юные агути любят фрукты, овощи, смесь из зерен пшеницы, гороха и кукурузы и, конечно, мамино молочко. Такой рацион останется у них в течение всего первого года жизни.

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