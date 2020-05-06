2020-05-06T16:54:32+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ» капитально отремонтировал «Вечный огонь» в Кстове

Стела находится на площади Мира
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«ЛУКОЙЛ» капитально отремонтировал «Вечный огонь» в Кстове«ЛУКОЙЛ» капитально отремонтировал «Вечный огонь» в Кстове
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При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне был проведен капитальный ремонт стелы «Вечный огонь» на площади Мира в городе Кстово.

- Мы благодарны Компании «ЛУКОЙЛ» за поддержку и финансовую помощь в развитии города Кстово и Кстовского района. Приятно видеть, как преображаются знаковые места города, в рамках ежегодной реализации благотворительных программ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», - отметил глава администрации Кстовского муниципального района Виталий Ковалев.

- Стела «Вечный огонь» - не просто архитектурное строение и украшение города, это святое место для всех кстовчан. В год 75-летия празднования Победы в Великой отечественной войне мы не могли оставаться в стороне и приняли решение о полной реконструкции стелы. Для нас это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это благодарность людям, кто своим героическим трудом и ценой неимоверных усилий и жизни ковал победу, отдавшим все для фронта, это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу, - сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтз», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

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