2020-05-04T18:36:12+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года составило 2852 человека

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 157 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 мая 2020 года составило 2852 человека. Сообщалось, что за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 157 нижегородцев.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что рост количества зараженных COVID-19 напрямую связан с нарушением режима полной самоизоляции.

- К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания: в Дивееве, Павлове, Починках. К ним могут прибавиться и новые районы. Причина одна - нарушение правил самоизоляции. Много людей приезжали в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. С этим связано ужесточение правил въезда в Нижегородскую область, - объяснил чиновник.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что количество умерших от коронавирусной инфекции в Нижегородской области увеличилось до 16 человек. Буквально на днях от «чумы-2020» скончались 69-летняя женщина и 59-летний мужчина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2852 человек. 389 человек выздоровели и выписаны. Всего протестировано 90,2 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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