2020-05-04T21:17:23+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 мая 2020 года: Детская больница отправила дежурную бригаду на карантин

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 5 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Областная детская больница отправила дежурную бригаду на карантин.Областная детская больница отправила дежурную бригаду на карантин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество заболевших COVID-19 в Нижегородской области все растет. Только за последний день диагноз подтвердился у 157 человек. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 мая 2020 года.

Более 5,7 тысячи протоколов составлено в отношении нарушителей режима повышенной готовности. Только за 3 мая в Нижегородской области было проведено 820 проверок и 800 профилактических бесед с жителями.

Случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 47 районах и городских округах Нижегородской области. Больше всего заболевших по-прежнему в областном центре - 1404 человека. При этом в четырех районах области до сих пор ни одного случая коронавируса. Также выяснилось, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству заболевших на 4 мая.

Сотрудников Нижегородской областной детской больницы отправили на карантин по COVID-19. А все из-за того, что медики контактировали с матерью одной из пациенток, у которой подтвердился COVID-19. Руководство больницы просит родителей не скрывать симптомы респираторных заболеваний.

«Комсомолка» узнала, где и что можно будет посмотреть в День Победы. В этом году праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Афиша поделена на три направления: федеральные акции, в которых поучаствуют нижегородцы, вещание из виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты местных учреждений культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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