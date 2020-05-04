2020-05-04T14:38:20+03:00
Общество

Прогноз погоды на 4-10 мая в Нижнем Новгороде: грядет долгожданное потепление

Синоптики обещают небольшую облачность и кратковременные дожди
Анастасия НАЗАРОВА
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Синоптики обещают небольшую облачность и кратковременные дожди.Синоптики обещают небольшую облачность и кратковременные дожди.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Похоже, в приволжскую столицу придет настоящее лето. По крайней мере, по данным Гидрометцентра, несколько дней на праздничной неделе будут поистине теплыми и солнечными.

Так, в понедельник 4 мая ожидается облачность без осадков. Температура воздуха прогреется до +21 градуса. Ветер будет юго-восточным, 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ночью 5 мая будет облачно с прояснениями и без осадков, +11 градусов. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 748 мм ртутного столба. При этом днем нижегородцев ждет жара: +25 градусов, переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление - 747 мм ртутного столба.

Небольшая облачность, без осадков прогнозируется и в ночь на 6 мая. Столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 745 мм ртутного столба. А днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +20 градусов. Ветер юго-восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба.

Ночью 7 мая снова будет облачно с прояснениями и без каких-либо осадков, +12 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 740 мм ртутного столба. При этом днем ожидаются небольшой дождь и +22 градуса. Ветер южный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление - 739 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу 8 мая синоптики прогнозируют облачность и дождь, +12 градусов. Ветер южный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 738 мм ртутного столба. Днем будет чуточку теплее - до +17 градусов. Ожидаются облачность и дожди. Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.

Праздничный день 9 мая будет не самым теплым на этой неделе. Однако в целом погода будет приятной. Ночью - облачность без осадков, +10 градусов. Ветер западный, а атмосферное давление - 743 мм ртутного столба. Днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление - 745 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье 10 мая синоптики обещают облачность без осадков и +10 градусов тепла. Ветер северный, 2 метра в секунду, атмосферное давление - 745 мм ртутного столба. Вместе с тем днем пройдет небольшой дождь, но солнце так и не выйдет из-за облаков. Температура воздуха прогреется до +18 градусов. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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