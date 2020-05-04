2020-05-04T11:23:58+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года: Выявлено 157 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 2852 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Рост числа заболевших напрямую связано с нарушением режима полной самоизоляции.Рост числа заболевших напрямую связано с нарушением режима полной самоизоляции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года выросло до 2852 человек. На сайте стопкоронавирус.рф появились данные о 157 новых случаях заболевания.

По числу новых зараженных Нижегородская область находится на шестом месте в России. В лидерах, как и прежде, - Москва (5795) и Московская область (803). Следом идут Санкт-Петербург (317), Мурманская область (280), Дагестан (160), Кабардино-Балкария (105), Ямало-Ненецкий АО (104), Брянская область (102), Краснодарский край (96) и другие субъекты РФ. Причем меньше всего новых случаев заболевания (по одному) на 4 мая зафиксировано в Республике Крым, Псковской и Курганской областях..

Напомним, глава региона Глеб Никитин заявил, что увеличение числа заболевших напрямую связано с нарушением режима полной самоизоляции.

- К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания: в Дивееве, Павлове, Починках. К ним могут прибавиться и новые районы. Причина одна - нарушение правил самоизоляции. Много людей приезжали в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. С этим связано ужесточение правил въезда в Нижегородскую область, - объяснил губернатор.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что количество умерших от коронавирусной инфекции в Нижегородской области увеличилось до 16 человек. Буквально на днях от «чумы-2020» скончались 69-летняя женщина и 59-летний мужчина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2852 человек. 389 человек выздоровели и выписаны. Всего протестировано 90,2 тысячи человек.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в районах Нижнего Новгорода? (данные на 3 мая 2020 года)

Ленинский район - 244;

Нижегородский район - 229;

Канавинский район - 215;

Автозаводский район - 167;

Советский район - 157;

Сормовский район - 118;

Приокский район - 117;

Московский район - 89.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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