2020-04-30T16:50:54+03:00
Общество

«По записи, но с открытыми дверьми»: Нижегородка пожаловалась на магазин одежды, который открылся в разгар пандемии коронавируса

Власти выясняют, как торговой точке удалось получить разрешение на работу оффлайн
Анастасия НАЗАРОВА
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Шоурум в центре Нижнего Новгорода зазывает к себе покупателей.Шоурум в центре Нижнего Новгорода зазывает к себе покупателей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время пандемии коронавируса магазинам обуви и одежды разрешено работать только онлайн, поскольку их продукция не входит в список товаров первой необходимости. Однако на практике оказывается, что некоторым торговым точкам, продающим платьица с туфельками, все-таки можно принимать покупателей, пусть и по предварительной записи. Об одном таком магазине жительница областного центра рассказала в соцсетях, добавив, что аналогичное разрешение на работу в разгар пандемии COVID-19 имеет и салон красоты в центре Нижнего Новгорода.

- Нижегородский район не подчиняется губернатору и это какой-то другой город? - поинтересовалась у властей Ольга Китова.

«Комсомольская правда» зашла на страничку шоурума в «Инстаграме», который в своем посте упомянула нижегородка. И, действительно, руководство магазина зазывает покупательниц к себе на огонек.

- Хочу сообщить радостную новость, такую, что просто хочется визжать! Мы получили разрешение от Минпромторга на работу по записи, но с открытыми дверьми. Только предварительно пишите, кто к нам собирается приехать, чтобы мы сделали для вас комфортные условия, с ограничением по времени, - радостно сообщила работница.

Девушка заверила потенциальных клиенток, что все вещи проходят термообработку «Валерой» - так в магазине называют устройство, которым дезинфицируют предметы женского гардероба. Также, с ее слов, в магазине имеется кварцевая лампа. А на пол нанесена разметка, с помощью которой работники и посетители смогут соблюдать дистанцию в полтора метра.

- Сегодня (29 апреля. - Прим. ред.) по записи уже приезжали первые девочки. И хочу вас успокоить: у нас в принципе никогда не было массовых скоплений. Мы всегда индивидуально работали с клиентами, - добавила работница шоурума.

В магазине уверяют: официальное разрешение на оффлайн работу получено с 28 апреля 2020 года. Даже успели пройти проверку сразу трех инстанций! Однако бумагу, на которой черным по белому написано, что им можно принимать покупателей, пусть и по записи, показывать никто не торопится.

- Спасибо за внимание к нам, за то, что переживаете, как мы осуществляем свою деятельность. Мы же сказали, что разрешение на работу получили, - заявили в магазине одежды.

А на предупреждения обратиться за разъяснениями в администрацию Нижнего Новгорода - на каком основании эта точка открыта - с улыбкой отвечают: «Не нужно отвлекать сотрудников администрации, у них сейчас и так много работы».

Тем временем заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов уже в курсе ситуации. По словам чиновника, информацию о работающей торговой точке уже проверяется.

«Комсомольская правда» также обратилась за официальным комментарием в пресс-службу правительства Нижегородской области, однако на момент публикации ответ получен не был. Мы следим за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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