2020-04-30T15:27:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 мая 2020 года: Новая пропускная система в майские праздники и блокировка транспортных карт

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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«Комсомолка» выяснила, как будет работать новая пропускная система в майские праздники.«Комсомолка» выяснила, как будет работать новая пропускная система в майские праздники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество заболевших COVID-19 в Нижегородской области все растет. Только за последний день диагноз подтвердился у 150 человек. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года.

Новые правила поездки на дачу установили в Нижегородской области в период самоизоляции. Власти усилили меры безопасности накануне майских праздников.

Нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома. Однако на променад можно выходить не чаще раза в день. Заниматься физкультурой на улице или просто прогуливаться разрешено в радиусе 300 метров от дома.

Нижегородская епархия сообщила о закрытии храмов и монастырей до 11 мая. Верующим настоятельно рекомендуют молиться дома.

Транспортные карты надо привязать к сервису «Карта жителя Нижегородской области». В противном случае проездные будут временно блокироваться.

Выданные подтверждения на работу не будут действовать в майские праздники. Фирмам, которым разрешено работать во время карантина, следует подать заявки на работу в выходные.

В пресс-службе рассказали, на кого распространяется ограничение въезда в Нижегородскую область и как оформить пропуск, чтобы все-таки пробраться на территорию региона.

А «Комсомолка» выяснила, как будет работать новая пропускная система в майские праздники в Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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