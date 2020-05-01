Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 мая 2020 года: Новая пропускная система в майские праздники и блокировка транспортных карт
Количество заболевших COVID-19 в Нижегородской области все растет. Только за последний день диагноз подтвердился у 150 человек. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года.
Новые правила поездки на дачу установили в Нижегородской области в период самоизоляции. Власти усилили меры безопасности накануне майских праздников.
Нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома. Однако на променад можно выходить не чаще раза в день. Заниматься физкультурой на улице или просто прогуливаться разрешено в радиусе 300 метров от дома.
Нижегородская епархия сообщила о закрытии храмов и монастырей до 11 мая. Верующим настоятельно рекомендуют молиться дома.
Транспортные карты надо привязать к сервису «Карта жителя Нижегородской области». В противном случае проездные будут временно блокироваться.
Выданные подтверждения на работу не будут действовать в майские праздники. Фирмам, которым разрешено работать во время карантина, следует подать заявки на работу в выходные.
В пресс-службе рассказали, на кого распространяется ограничение въезда в Нижегородскую область и как оформить пропуск, чтобы все-таки пробраться на территорию региона.
А «Комсомолка» выяснила, как будет работать новая пропускная система в майские праздники в Нижегородской области.
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