Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года составило 1944 человека. Сообщалось, что за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 150 нижегородцев.

По словам главы региона Глеба Никитина, у нижегородских врачей есть необходимое, чтобы лечить пациентов с коронавирусом. Для приема больных готово около 2,7 тысячи мест в больницах.

- Мы также постоянно наращиваем запасы средств индивидуальной защиты для медработников. Но коронавирусная инфекция слишком опасна. В зоне риска по-прежнему люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые, - подчеркнул губернатор.

Напомним, с 27 апреля 2020 года въехать на территорию Нижегородской области можно только по прописке и по экстренным рабочим пропускам. Вдобавок ко всему власти установили новые правила поездок на дачу в майские праздники.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

228 нижегородцев уже побороли коронавирус и выписались. В общей сложности в регионе протестированы 74,3 тысячи человек.

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