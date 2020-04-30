2020-04-29T21:15:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 апреля 2020 года: Районы без COVID-19 и семь вернувшихся из США нижегородцев

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Число заболевших «чумой-2020» в Нижегородской области становится все больше.Число заболевших «чумой-2020» в Нижегородской области становится все больше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших «чумой-2020» в Нижегородской области становится все больше. К примеру, за прошедшие сутки диагноз подтвердился сразу у 207 человек. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года.

Нижегородская служба занятости начала работать с нижегородцами в онлайн-режиме. Ведомством организован новый порядок регистрации безработных.

Речевой чат-бот помогает нижегородцам оформить заявку на выход из дома. Благодаря этому нагрузку на телефонную линию удалось снизить в два раза.

Власти назвали районы Нижегородской области, где на 29 апреля 2020 года нет ни одного случая коронавируса. Рассказываем, куда опасная инфекция не успела добраться.

Семь нижегородцев прилетели на родину из США. Областное правительство пообещало организовать для них специальный трансфер из Москвы.

Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности. А вот остальных нарушителей самоизоляции на Красную горку только предстоит установить.

«Комсомолка» узнала, планируется ли ввести «масочный режим» в Нижегородской области. К слову, в соседней Ивановской области такой режим действует уже пять дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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