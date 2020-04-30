Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 апреля 2020 года: Районы без COVID-19 и семь вернувшихся из США нижегородцев

Число заболевших «чумой-2020» в Нижегородской области становится все больше. К примеру, за прошедшие сутки диагноз подтвердился сразу у 207 человек. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года.

Нижегородская служба занятости начала работать с нижегородцами в онлайн-режиме. Ведомством организован новый порядок регистрации безработных.

Речевой чат-бот помогает нижегородцам оформить заявку на выход из дома. Благодаря этому нагрузку на телефонную линию удалось снизить в два раза.

Власти назвали районы Нижегородской области, где на 29 апреля 2020 года нет ни одного случая коронавируса. Рассказываем, куда опасная инфекция не успела добраться.

Семь нижегородцев прилетели на родину из США. Областное правительство пообещало организовать для них специальный трансфер из Москвы.

Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности. А вот остальных нарушителей самоизоляции на Красную горку только предстоит установить.

«Комсомолка» узнала, планируется ли ввести «масочный режим» в Нижегородской области. К слову, в соседней Ивановской области такой режим действует уже пять дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнем Новгороде умер от коронавируса заместитель главврача больницы № 33

За жизнь Алексея Аристова боролись специалисты лучших столичных клиник (подробности)

Работники детского дома-интерната в Арзамасе забирают подопечных к себе домой

Некоторые сотрудники берут сразу по двое тяжелобольных ребят (подробности)

Стало известно, как коронавирус попал на территорию Дивеевского монастыря

Сейчас там подтверждено уже 76 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.