Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года составило 1794 человека

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года составило 1794 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 131 нижегородца.

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что резкое увеличение числа зараженных в отдельные дни связан с нарушением режима повышенной готовности. При этом чиновник отметил, что сейчас все зависит от ответственности жителей.

- Только самодисциплина способна кардинально изменить ситуацию и вывести нас на плато, - убежден губернатор.

Напомним, с 27 апреля 2020 года въехать на территорию Нижегородской области можно только по прописке и по экстренным рабочим пропускам.

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