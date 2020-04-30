2020-04-29T20:54:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года составило 1794 человека

За сутки в Нижнем Новгороде выявлен 131 новый случай заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 может только соблюдение режима самоизоляции.Стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 может только соблюдение режима самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года составило 1794 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 131 нижегородца.

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что резкое увеличение числа зараженных в отдельные дни связан с нарушением режима повышенной готовности. При этом чиновник отметил, что сейчас все зависит от ответственности жителей.

- Только самодисциплина способна кардинально изменить ситуацию и вывести нас на плато, - убежден губернатор.

Напомним, с 27 апреля 2020 года въехать на территорию Нижегородской области можно только по прописке и по экстренным рабочим пропускам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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